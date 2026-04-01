1日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比105.5ポイント高の3609.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4033.50ポイントボリンジャーバンド3σ 3909.23ポイントボリンジャーバンド2σ 3784.97ポイントボリンジャーバンド1σ 3761.75ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 3694.25ポイント一目均衡表・基準線 3660.70ポイント