1日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の697ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 819.29ポイントボリンジャーバンド3σ 794.26ポイントボリンジャーバンド2σ 769.23ポイントボリンジャーバンド1σ 744.20ポイント25日移動平均 732.39ポイント200日移動平均 729.50ポイント一目均衡表・