ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は31日（日本時間4月1日）、敵地でのマーリンズ戦に「2番・一塁」で先発出場する。マーリンズの先発右腕ジャンクに対し、ホワイトソックスは2番・村上、3番ベニンテンディ、4番モンゴメリーと中軸に左打者を並べた。それに関し、ベナブル監督は「今日対戦する投手は左右の打者に対する成績の差（スプリット）がかなり大きいんだ。だから、できるだけ左打者を上位に並べたかった。それで