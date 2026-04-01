昨春王者の近大に今秋ドラフト候補の「無敗男」がいる。1メートル82の長身右腕で最速152キロを誇る宮原だ。昨秋に登板6試合（先発4）で無傷5勝、ベストナイン初受賞とブレークした。1年秋の初登板から通算登板25試合（先発11）で9勝0敗と負けなし。「チームを勝たせ、先発を守り切る」と春も白星量産を思い描いている。ドラフト戦線で評価が急上昇したのが、昨年12月の大学日本代表候補合宿だ。実戦練習で打者4人から3奪三振と