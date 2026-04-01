3月31日、SAY-LA新体制初となる10作目のシングル「半透明スワロフスキー」が発売された。リリースを控え、神崎セナがスポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。口から熱っぽく語られたのは、自ら手を挙げてワンフレーズをつかんだ執念と、変わりゆくグループへの確かな誇りだった。（推し面取材班）ステージで披露した新曲。その歌唱中、指先で空中に、パキパキと鋭い軌道を描く。完成したのは均整のとれていない「いびつ