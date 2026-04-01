昨年の京大は、16年以来9年ぶりに春秋未勝利に終わった。今年から主将を務める松本径は、その屈辱を正捕手として味わった。「前チームは個人の能力が高く、本当に優勝できると思っていました。その分、捕手として責任を感じました」。その経験を新チームに還元すべく、主将に立候補した。「主力が抜けた今年は、全員で戦おう」。スローガンの「一体感」を旗印とし、雪辱を期す春に臨む。京大には1年の浪人生活の末に合格。そし