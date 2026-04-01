同大は、4季連続優勝を達成した11年秋を最後に優勝から遠ざかっている。捕手の小林誠司（現巨人）を中心に築いた黄金期から15年。今年のチームに勝敗を左右する不動の正捕手がいる。小林と同じく1年春から捕手として出場を続ける辻井だ。「昨年からチームの勝利だけを考えるようになり、この現状がめちゃくちゃ物足りなく感じている。個人の結果も含めて物足りないな…と思っています」京都国際では同学年の森下（現DeNA）ら