昨年2季連続5位の関大に、名門復活のキーマンがいる。昨秋全試合に3番で出場した中村だ。強打の左打ち外野手で、秋はチームトップタイの打率・341（44打数15安打）を残した。「去年に対応力や得点圏での集中力が身に付いたかなと思います」。昨年、春秋ともに打率を3割台に乗せた技術を武器に、新チームでも中軸としての期待を背負う。興国（大阪）から一般入試で入学し、副主将まで上り詰めた努力家だ。「練習で自分より凄い