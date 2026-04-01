24年に春秋連覇を達成した関学大は、王者から挑戦者に立場を変える一年になる。昨年は春3位、秋4位と低迷した。1年春から正遊撃手を担い、酸いも甘いも知る福谷は「今年こそ自分が勝利に導きます」と王座奪還の重責を背負う覚悟だ。堅守と巧打を兼ね備えるプロ注目の遊撃手だ。2年秋は打率・412（51打数21安打）で首位打者を獲得し、MVP、ベストナインを含む3冠に輝いた。しかし、昨年は「自分の中でハマる感覚を見つけられな