関西学生野球連盟の春季リーグ戦は4日に京都市のわかさスタジアム京都で開幕する。昨年の優勝校は春が近大、秋が立命大と王座を分け合った。秋王者の立命大は、明治神宮大会準優勝と全国でも躍進。今春も優勝候補の本命に挙がる立命大が秋春連覇か、それとも戦力充実の近大を筆頭としたライバル校が立ちはだかるか――。全国切符を懸けた戦いを展望した。【展望】昨秋に明治神宮大会準優勝を果たした立命大が、優勝候補の本命