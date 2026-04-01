立命大は「世代No・1左腕」とともに秋春連覇に挑戦する。最速151キロを誇るエース・有馬は、今秋ドラフト上位候補に挙がる注目投手だ。昨秋は明治神宮大会準優勝に貢献。しかし、大学初の日本一には届かず流した涙を思い返し、「この春、絶対に日本一を獲ります」と断言した。歴史に名を残す秋になった。明治神宮大会1回戦・東農大北海道オホーツク戦で大会新記録の10者連続奪三振を達成した。この快投でドラフト最注目左腕に