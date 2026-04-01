マリナーズが、マイナーリーグ所属のコルト・エマーソン遊撃手（20）と8年総額9500万ドル（約151億円）で契約延長したと、米スポーツ専門局ESPN電子版が報じた。エマーソンはまだメジャー出場経験がないが、米データサイトSpotracによると、サービスタイム「0」の選手としてはMLB史上最大の契約となる。現在は3Aタコマに所属している。契約には9年目の球団オプションと完全なトレード拒否条項が含まれ、最大総額は1億3000万