W杯欧州予選プレーオフ決勝で…サッカー日本代表は31日（日本時間4月1日）、英ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われた国際親善試合でイングランドと対戦し、三笘薫の決勝点で1-0と勝利した。FIFAランキング4位の強豪国からの大金星でファンも驚く中、同日に行われたワールドカップ（W杯）欧州予選プレーオフ決勝の結果にも衝撃が走った。日本は前半23分、三笘が右足で押し込んで先制。これを守り切った。イングランドと