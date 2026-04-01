智弁学園・逢坂悠誠が豪快ソロ第98回選抜高校野球（甲子園）の決勝が3月31日に行われ、智弁学園（奈良）は大阪桐蔭（大阪）に3-7で敗れ、10年ぶり2回目の優勝はならなかった。2年生の主砲・逢坂悠誠内野手は、6回に右翼席へ値千金の同点ソロ。大会9号となる豪快弾に、視聴者もくぎ付けとなった。豪快に振りぬいた。「4番・一塁」で先発した逢坂は6回1死から、大会No.1投手の呼び声高い大阪桐蔭先発・川本晴大投手（2年）と対峙