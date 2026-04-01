Metaが新たに度付きスマートグラス（スマートメガネ）を投入しようとしていることが判明しました。 Metaは「Scriber」および「Blazer」と呼ばれる、2モデルの「Ray-Ban（レイバン）スマートグラス」を開発している模様。米連邦通信委員会（FCC）に提出された書類によれば、同製品は早ければ4月上旬にも発売される見込みです。 ScriberとBlazerはディスプレイ非搭載のスマートグラスで、カメラ、マイク、スピーカー、そし