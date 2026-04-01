鈴鹿央士を主演に迎えた映画『藁にもすがる獣たち』が、9月25日より全国公開されることが決定。超特報映像とコンセプトビジュアルが解禁された。【動画】『藁にもすがる獣たち』超特報が解禁に本作は、江戸川乱歩賞作家・曽根圭介の小説「藁にもすがる獣たち」（講談社文庫）を実写映画化。たまたま見つけてしまった1億円をきっかけに、決して出会うはずのなかった人物たちが複雑に絡み合いながら、金の“獣”と化していく数奇