山下智久主演映画『正直不動産』のMX4D上映が決定し、これを記念したMX4Dポスタービジュアルも解禁となった。【写真】映画『正直不動産』ポスター本作は、ひょんなことから“うそがつけなくなってしまった”不動産営業マン・永瀬財地（山下智久）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原遥）の二人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿