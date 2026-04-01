大河ドラマ『光る君へ』、ドラマ『しあわせな結婚』などさまざまな作品で抜群の存在感を放つ玉置玲央。演出の松居大悟、共演の前田敦子をはじめとする気心知れた座組で間もなく幕を上げる舞台『ポルノ』で、高校時代に衝撃を受けたと語る作品で主演を果たす。稽古中の玉置に、念願叶い出演となった本作への熱い思いを聞いた。【写真】お茶目なポーズがかわいすぎ！玉置玲央インタビュー撮りおろしショット◆高校時代に観た初演