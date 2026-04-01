◆２６年北中米Ｗ杯欧州プレーオフ▽決勝ボスニア・ヘルツェゴビナ１―１イタリア（ＰＫ４―１）（３１日）欧州プレーオフの決勝４試合が行われ、イタリアは３大会連続で欧州予選敗退となった。ボスニア・ヘルツェゴビナにＰＫ戦の末敗れた。１８年ロシア大会、２２年カタール大会に続くまさかの予選敗退。ブラジル（５回）に次ぎ、ドイツと並んで歴代２位の優勝回数（４回）を誇る強国はまたもＷ杯の大舞台に届かなかった。。