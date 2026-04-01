フジテレビの生田竜聖アナウンサーが、４月１日の同局系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）の出演を休むことを報告した。同番組のメインキャスターを務める生田アナ。３１日に自身のインスタグラムを更新し、「４月から生田のお休みが金曜日から水曜日に変わります！」と説明。「明日のめざましに私はおりませんが、金曜日とお間違えのないようにお気をつけください！！！」とし、「よろしくお願いします！」と