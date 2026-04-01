元SKE48のメンバーで、女優の北野瑠華(きたの・るか＝26)が3月31日、自身のX(旧ツイッター)で結婚を発表した。 【写真】読みやすい文字でつづられた結婚報告！見た目だけでなく内面も美しい 北野は直筆とみられる文書を公開し、「私事ではありますが この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表した。お相手についての詳細は記さなかった。また「同時に、長年お世話になりました所属事務所