70代を代表する国民的アイドルと、80年代のブームを牽引しグラビアでも活躍したアイドルが奇跡の2ショットを披露した。 【写真】アイドル時代の面影チラリいまも美しすぎる！奇跡の2ショット 歌手で女優の麻丘めぐみが3月31日までに、自身のインスタグラムを更新。「いつ見ても色っぽい芳恵ちゃん」と歌手の柏原芳恵との2ショットを披露した。 麻丘は18日と25日のJ COMテレビ「柏原芳恵の喫茶⭐︎歌