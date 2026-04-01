イングランド戦の出場メンバー18選手を5段階査定日本代表（FIFAランク18位）は現地時間3月31日、ウェンブリー・スタジアムでイングランド代表（同4位）と対戦し、1-0で勝利した。出場した18選手を5段階評価（最高が5つ星★★★★★）で査定した。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎）◇◇◇＜GK＞■鈴木彩艶（パルマ）＝★★★★☆CKでパンチングミスがあったが、それ以外はほぼ完璧な対応