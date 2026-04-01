記事ポイントブルボン「しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味」が2026年4月7日に新発売ピーチ・マスカット・レモンの3種果汁でフルーティな味わい炭酸飲料のような爽快さとしゃりもに食感が楽しめる ブルボンの大粒エアイングミ「しゃりもにグミ」シリーズから、新フレーバー「しゃりもにグミフルーティエナジードリンク味」が登場します。ピーチ、マスカット、レモンの3種果汁を組み合わせた爽快でフルーティな味わい