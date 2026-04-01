記事ポイントブルボンからクリームとゼリーの二層構造を凍らせて楽しむカップデザートが登場常温保管が可能で、好きなタイミングで凍らせるだけの手軽さコーラ・メロンソーダ・いちごソーダの3品展開 ブルボンから、凍らせて食べる二層構造のカップデザート「フローズンフロートゼリー」が2026年4月7日(火)に新発売されます。クリームとゼリーを凍らせることで、シャーベット状のゼリーとクリーミーな上層が織りなすフロート