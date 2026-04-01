イラン戦争の影響で31日（現地時間）、米国の平均ガソリン価格が「心理的抵抗線」とされるガロン（3.78リットル）当たり4ドルを超えた。インフレへの懸念が広がる中、ドナルド・トランプ米大統領は自身のソーシャルメディア（SNS）に、ガソリン価格対策ではなくフロリダに建設予定の47階建ての超豪華「大統領記念館」の完成予想図動画を投稿した。米自動車協会（AAA）によると、この日の米国の平均ガソリン価格は4.018ドルを記録し