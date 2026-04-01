記事ポイント武豊北ICを10回利用で抽選100名に3,000円分のクオカードプレゼントETC・現金どちらの利用でも応募可能走行は3月末まで、応募は4月末まで受付中 愛知道路コンセッションが、武豊北ICの開通記念ドライブキャンペーンを実施しています。武豊北ICの入口または出口を10回利用し、所定の方法で応募すると、抽選で100名に3,000円分のクオカードが当たります。ETC・現金どちらの利用でもカウントされ、4月末まで応募を受