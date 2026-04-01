記事ポイントVISION STREET WEARとスポンジ・ボブのコラボ第2弾となる夏コレクションスケーターに扮したキャラクターなどストリート×ユーモアが融合した全4種のTシャツ各5,390円（税込）でHa-Li-C STORE by HYBRIDにて販売中 VISION STREET WEARとスポンジ・ボブのコラボレーション第2弾が登場しています。スケーターに扮したキャラクターや鮮やかなカラーバリエーションが特徴の夏コレクション全4種が、Ha-Li-C STORE by HY