記事ポイントパスワード・ID不要の次世代セキュリティ理論「無数鍵多重時変成立点理論」2026年3月24日の発表後、X投稿のインプレッションが24時間で26万回を突破5層の多重高層構造で73種類の攻撃パターンに対応 ポイント機構とKトラストが発表した次世代セキュリティ理論「無数鍵多重時変成立点理論」を紹介します。パスワードやIDの入力を不要とし、暗号鍵を固定しない新しいセキュリティ構造となっています。2026年3月24日