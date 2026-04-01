大相撲春場所は序盤戦から荒れた。人気を一身に集めた安青錦だが、勝ったり負けたりが続いて、綱取りが遠のいた。横綱も、大の里が初日から三連敗。豊昇龍も四日目に土がついた。初日の前日に放映のNHK BS『大相撲どすこい研』は“金星（きんぼし）”がテーマで、荒れる場所を予見したようだ。平幕の力士が横綱に勝つのが金星。小結など三役力士でなく、その下の前頭力士が角界の頂点を倒すサプライズが金星だ。『どす