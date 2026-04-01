英国遠征中の日本代表は31日（日本時間1日）にウェンブリーでイングランド代表と親善試合を行い、1―0で勝利した。前半23分にMF三笘が右足で決勝弾。左サイドからのMF中村敬の横パスを右足ダイレクトで右隅に流し込んだ。過去1分けのイングランドから初白星。18年に就任した森保一監督（57）は欧州勢に通算通算7勝1分け（PK負けは引き分け扱い）と不敗を継続した。歴史的白星を告げる笛が響くと、聖地にブーイングが起きた。