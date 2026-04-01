【ロンドン＝細田一歩】英国遠征中のサッカー日本代表は３月３１日（日本時間４月１日）、ウェンブリー競技場で強豪のイングランド代表を１―０で破った。イングランドに勝つのは４度目の対戦で初めて。日本は２０分過ぎ、カウンターから三笘（ブライトン）のゴールで先制。その後は世界的な名手がそろうイングランドの攻勢を体を張った守備でしのぎきった。英国遠征を２連勝で締めくくり、三笘は「勝てる自信はあったが、これ