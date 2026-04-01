【国際親善試合】イングランド代表 0−1 日本代表（日本時間4月1日／ウェンブリー・スタジアム）【映像】三笘薫のボール奪取→爆速カウンター弾聖地ウェンブリー・スタジアムが、日本の背番号7の前に沈黙した。日本代表FWの三笘薫が、自らのボール奪取から完璧なカウンター弾を突き刺し、本場の英国メディアも「ズタズタに引き裂かれた」「イングランドにとって惨事だ」とパニック状態に陥っている。英国遠征中のサッカー日本