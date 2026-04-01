昨秋に制作が発表され、大きな話題となったフジテレビが誇る名作ドラマ『101回目のプロポーズ』の続編となる『102回目のプロポーズ』が、きょう4月1日、フジテレビ系で放送される（後11：00／FODでは3月19日から先行配信中）。本作は、『101回目〜』の最終回で結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）が結婚し、生まれた娘・光（唐田えりか）が主人公のラブストーリー。せいやは相手役となる空野太陽を演じた。インタ