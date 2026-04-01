製造は近畿車両が担当東武鉄道は2026年3月31日、亀戸線と大師線向けに、自動運転に対応した新型車両1000系を導入すると発表しました。【画像】車内も未来的！これが「大師線向け新型車両」1000系の内部です大師線は、東武スカイツリーライン（伊勢崎線）の西新井駅から大師前に延びる支線です。路線距離はわずか1kmで、途中駅はなく、2両編成で運行されています。大師線はもともと「西板線」として、西新井〜上板橋間の全長1