かつに合わせて頬張るご飯は格別。しかし、それに劣らぬ旨さを奏でるのがお酒だ。ビールやサワーなら爽快感をもたらし、ワインや日本酒なら旨みが増幅する。かつ×お酒。至福の組み合わせを楽しめるお店を集めました。潤いにこだわったジューシーなとんかつを好きなお酒で気軽に『路地裏酒場Ron Tan〜ロンタン〜』＠新小岩2021年に立石から移転オープン。コロナ渦で居酒屋営業ができず、この場所が元とんかつ店だったという理由で