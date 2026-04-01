８万大観衆のアウェーゲームで、見事に１−０で勝ち切った。現地３月31日、日本代表は聖地ウェンブリーでイングランド代表とのフレンドリーマッチに臨んだ。立ち上がりからイングランドにボール支配で劣勢を強いられるも、日本は執拗なプレスと身を挺したブロックで対抗。すると22分、鋭いショートカウンターから先制点を奪う。左サイドを抜け出した中村敬斗のグラウンダークロスを、中央へ流れた三笘薫が蹴り込んだのだ。日本