約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。『おどろきの刑事司法“犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。本記事では、〈開示されるのは?検察官ストーリー?に沿う有罪方向の証拠ばかり…被告人に圧倒的に不利にできている「刑事裁判のルール」〉に引き続き、検察官による証拠改竄はどのようにして起こったのか