ポーランドを下して出場権を獲得したスウェーデンが日本の相手だ(C)Getty Images現地時間3月31日、強豪イングランドを相手に史上初の白星を挙げた日本代表。歴史的瞬間を迎えたその裏で、来たるワールドカップのグループステージで相見える“最後”の相手が決定している。【動画】鮮烈カウンターでイングランドから先制！三笘薫がウェンブリーを沸かせた会心のゴールの映像欧州予選プレーオフのパスBファイナルは、スウェーデ