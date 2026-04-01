新規定では求められるドライバーの資質にも変化が出てきそうだ(C)Getty Imagesレッドブルのマックス・フェルスタッペンが、このままの状況が続けば今季限りでのF1引退を決断する覚悟でいると表明した。3月29日の第3戦日本GP終了後に英放送局『BBC』の取材に応じ、今季から大幅に変更されたパワーユニットの規定について「フォーミュラ全体を楽しめていない」と語り、それが今季で引退する意味かを問われると「そういうことだ。こ