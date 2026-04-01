決勝点を挙げた三笘は勝利に浮かれず次を見据えた(C)Getty Imagesサッカーの聖地で、森保ジャパンが喝采を叫んだ。日本代表は現地時間3月31日、ウェンブリースタジアムで行われたイングランド代表との親善試合に1−0で勝利。決勝点は前半、カウンターから三笘薫が沈め、そのまま逃げ切った。【動画】鮮烈カウンターでイングランドから先制！三笘薫がウェンブリーを沸かせた会心のゴールの映像殊勲の三笘は試合後のフラッシュ