長年、戦争体験者やご遺族の取材をしていると、当時の貴重な資料や写真に出会うことがしばしばある。ただ写真は、アルバムに整理されることもなく、しかも特に説明もなく、バラバラに箱に入ったままの状態で数十年放置されていることが少なくない。本人が戦死したりすでに亡くなっている場合、写真について聞くこともできないから、複写して自分で解き明かすしかない。どこで何を（誰を）写したものか、説明のない写真は、元の持ち