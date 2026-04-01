3月24日『読売新聞オンライン』が東京23区のごみ有料化を検討していることを報じてから、23区民ではさまざまな声が上がっている。【写真】全国でゴミ排出量が最も少ない市町村TOP３は？2024年度の各区が回収するごみは年間約160万トン。工場で焼却などをしたあとは、東京湾にある都の処分場に埋め立てられるが、その処分場がおよそ半世紀で満杯になる見通しのためだという。日野市は600回以上の説明会を実施家庭ごみの収集を