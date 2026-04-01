米通商代表部（USTR）のグリア代表＝3月16日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米通商代表部（USTR）のグリア代表は3月31日、米ブルームバーグ通信のインタビューで、5月に予定する中国での米中首脳会談で「米中貿易委員会」の創設を目指す考えを示した。米側は3月の米中閣僚級協議後、貿易関係の安定に向けた新たな対話の枠組みとして、同委の創設を検討すると明らかにしていた。グリア氏は、米中両国が互いにどのような物