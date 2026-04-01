アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡の開放について「利用している国に開放させればよい」と述べ他国に委ねる考えを示しました。トランプ大統領は3月31日ニューヨーク・ポストのインタビューで「（イランを）完全に壊滅させている。そう長くイランに留まる必要はない。」と述べ、戦闘はまもなく終結すると主張する一方、「イランの攻撃力を完全に封じ込めるという点では、まだやるべきことがある」と述べ、引き続き軍事作戦を