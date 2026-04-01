中小企業が大手企業に打ち勝つ方法は何か。アスクル創業者の岩田彰一郎氏は「アスクルは元々、中小事務用品メーカーの一事業だった。当時、大手企業の“囲い込み”によって不遇の立場だったが、ある方法によって大手企業に一矢報いることができた」という――。※本稿は、岩田彰一郎『起業家になる前に知っておいてほしいこと 経営の難問を乗り越えるたった一つの考え方』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.c