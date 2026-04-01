あなたの枕は「フカフカ」ではないだろうか。整形外科の山田朱織医師は24年前に「枕外来」を開設し、約10万人の首を診てきた。ジャーナリストの笹井恵里子さんは「山田医師は東京大学医学部附属病院などとの共同研究で、枕の高さがわずか5ミリずれるだけで首の痛みや不眠が悪化することを突き止めた。山田医師が説く『体に正しい枕』には3つの条件がある」という――。写真＝iStock.com／D-Keine※写真はイメージです - 写真＝iSto