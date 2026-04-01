後藤忠政元組長が2月8日、誤嚥性肺炎で都内の病院で死んだ。享年83。同い年の山口組・司忍組長は依然としてピンピンしているが、それでも後藤元組長は長生きしたほうのやくざだったろう。やくざを引退した後も、自由にやりたいことをやり、悔いのない一生だったにちがいない。【前編記事】『「あんたにはケガをさせたくない」“生粋の武闘派ヤクザ”後藤忠政が私だけに見せた「冷徹すぎる素顔」』よりつづく。すでにやくざや山口組