巨人が逆転勝ちで連敗を止めた。3−3の同点で迎えた9回、二死満塁の好機を作ると、代打の丸佳浩が走者一掃の勝ち越しタイムリーを放った。その裏にはこの日一軍に合流した大勢が今季初登板でセーブを挙げた。31日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、丸の適時打について解説陣が言及。大矢明彦氏は「勝負強いですね。四球を出してる相手でも甘い球をしっかり狙い撃ちしてくる」と称賛。五十嵐亮太氏も「まさに勝負