信長の革新的な城づくりの集大成と位置づけられ、日本の城の在り方を大きく変えた存在として、これまで数多くの研究者たちを魅了してきた「安土城」。その調査研究から見えてきた城づくりの核心に迫る。科学×歴史で日本史上のターニングポイントを鮮やかに描き、大きな反響を呼んだNHKスペシャル「戦国サムライの城」の書籍化作品『新・戦国史城から迫る乱世の終焉、泰平のはじまり』の第2章「令和の大調査で迫る安土城」